ลิเวอร์พูล 5 คน! พีเอฟเอเผยโฉมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีพรีเมียร์ลีก

สมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ หรือ พีเอฟเอ เผยโฉมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019-20 ออกมาแล้ว

โดยทีมยอดเยี่ยมปีนี้มีแข้งจาก ลิเวอร์พูล ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกติดโผถึง 5 ราย ประกอบด้วย เวอร์จิล ฟาน ไดค์, เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน และ ซาดิโอ มาเน ขณะที่รองแชมป์อย่าง แมนฯซิตี้ มีติดมา 2 รายคือ เควิน เดอ บรอยน์ และ ดาบิด ซิลบา

ผู้รักษาประตู : นิค โป๊ป (เบิร์นลี่ย์)

กองหลัง : เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ (ลิเวอร์พูล) , เวอร์จิล ฟาน ไดค์(ลิเวอร์พูล) , ชักลาร์ โซยุนชู (เลสเตอร์ ซิตี้), แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน (ลิเวอร์พูล)

กองกลาง : ดาบิด ซิลบา (แมนเชสเตอร์ ซิตี้) , จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (ลิเวอร์พูล) , เควิน เดอ บรอยน์ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้)

กองหน้า : เจมี วาร์ดี้ (เลสเตอร์ ซิตี้), ปิแอร์ เอเมอริค-โอบาเมยอง (อาร์เซน่อล) , ซาดิโอ มาเน (ลิเวอร์พูล)

ขณะที่รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีตกเป็นของ เควิน เดอ บรอยน์ ห้องเครื่องตัวเก่งของ แมนฯซิตี้ ส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยม เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ได้ไปครอง

