ลิเวอร์พูลแถลงเฮนเดอร์สันผ่าขาหนีบ, คาดพัก 2 เดือน

ลิเวอร์พูล ประกาศยืนยัน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน เข้ารับการผ่าตัดขาหนีบแล้ว และประสบความสำเร็จไปด้วยดี

กัปตันทีมหงส์แดงได้รับบาดเจ็บขาหนีบ จากเกมเปิดบ้านแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และอาการของเขาหนักกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ทำให้สโมสรต้องส่งตัวเขาเข้ารับการผ่าตัดในที่สุด

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton.