ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องอัดสตุ๊ตการ์ท 3-0, คล็อปป์ปลื้มลูกทีมฟอร์มแจ่ม

ลิเวอร์พูล แชมป์พรีเมียร์ลีก ประเดิมเกมปรีซีซั่นด้วยการเอาชนะ สตุ๊ตการ์ท 3-0 ในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศออสเตรีย

ทัพหงส์แดง ได้สามประตูจาก โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน, นาบี้ เกอิต้า และ ไรอัน บริวสเตอร์ ดาวรุ่งของทีมเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้ ท่ามกลางสภาพอากาศที่โปรยปรายลงมาด้วยสายฝน และเป็นการประเดิมสนามของ คอสตาส ซิมิคาส แบ็คซ้ายตัวใหม่จากโอลิมเปียกอส

