ลิเวอร์พูลยิ้มแก้มแตก'โจต้า'กลับมาซ้อมแล้ว

ดิโอโก้ โจต้า แนวรุกของลิเวอร์พูล สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมแล้ว

ดาวเตะวัย 24 ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจากเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่มกับ มิดทิลลันด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และเขาต้องพักแข้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

On the road to full fitness 👊 pic.twitter.com/wQ8lnCDtmh