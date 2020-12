ลิเวอร์พูลยิ้มร่า'ติอาโก้'กลับมาซ้อมแล้ว

ติอาโก้ อัลคันทารา กองกลางของลิเวอร์พูล สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมได้แล้ว

ห้องเครื่องทีมชาติสเปนได้รับบาดเจ็บหัวเข่า จากจังหวะถูก ริชาร์ลิซอน เสียบเปิดปุ่มใส่ ในเกมบุกเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม

