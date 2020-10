ลิเวอร์พูลปล่อยยืม'กรูยิช'ซบปอร์โต้ 1 ฤดูกาล

ลิเวอร์พูล ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ปล่อยตัว มาร์โก กรูยิช กองกลางชาวเซอร์เบียให้ เอฟซี ปอร์โต้ ยืมตัว 1 ฤดูกาล

ดาวเตะวัย 24 ปี ย้ายจาก เร้ดสตาร์ เบลเกรด มาร่วมทัพหงส์แดงเมื่อปี 2016 แต่ไม่สามารถแย่งตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ได้และถูกปล่อยตัวให้ทีมอื่นยืมมาตลอด 3 ฤดูกาลที่ผ่านมากับ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ และ แฮร์ธา เบอร์ลิน ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเป็น เอฟซี ปอร์โต้

โดยฤดูกาลนี้ กรูยิช ได้โอกาสลงสนามให้ ลิเวอร์พูล ไปแล้ว 2 นัดในศึก คาราบาว คัพ ซึ่งตอนนี้ทีมของ เยอร์เก้น คล็อปป์ ตกรอบไปแล้ว

