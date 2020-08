ลิเวอร์พูลถูกใจสิ่งนี้! 'เฮนเดอร์สัน-เทรนท์'กดไลค์คลิปติอาโก้

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน และ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ สองผู้เล่นของลิเวอร์พูล กดไลค์คลิปของ ติอาโก้ อัลคันทารา กองกลางของ บาเยิร์น มิวนิค ที่กำลังตกเป็นข่าวกับทีม

บัญชีอย่างเป็นทางการของ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ทางอินสตาแกรม โพสต์คลิปรวมจังหวะการเล่นที่ยอดเยี่ยมของมิดฟิลด์เสือใต้ในรายการนี้ ซึ่งสองแข้งหงส์แดงก็ถูกพบว่ามากดไลค์คลิปดังกล่าวด้วย

ติอาโก้แจ้งกับบอร์ดทีมเสือใต้ไปแล้วว่า เขาต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ ด้านต้นสังกัดก็พร้อมปล่อยตัวหากได้รับข้อเสนอ 30 ล้านยูโร หลังนักเตะเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงปีเดียวเท่านั้น

รายงานล่าสุดจาก RMC Sport ระบุว่า ดาวเตะวัย 29 บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วด้วยสัญญา 4 ปี ขณะที่นักเตะก็เริ่มมองหาบ้านในเมอร์ซีไซด์แล้ว

ส่วนการเจรจาระหว่างสองสโมสรนั้นจะเกิดขึ้นหลังจบศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งตอนนี้ติอาโก้และบาเยิร์นยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ โดยมีโปรแกรมลงเล่นรอบรองชนะเลิศกับ โอลิมปิค ลียง ในวันพุธนี้

We hear you loud and clear lads @trentaa98 @JHenderson 👀 pic.twitter.com/hMSEqBc4PV