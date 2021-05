ลิเวอร์พูลคนแรก! เจอร์ราร์ด เข้าหอเกียรติยศพรีเมียร์ลีก

สตีเวน เจอร์ราร์ด อดีตกองกลางของ ลิเวอร์พูล เป็นอดีตนักเตะคนล่าสุดที่ได้รับการบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก

ยอดมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษเติบโตมาจากอคาเดมี่ของทัพหงส์แดงก่อนก้าวขึ้นชุดใหญ่ในปี 1998 ก่อนค้าแข้งกับทีมมาอย่างยาวนานร่วม 17 ปี ทำ 120 ประตูกับ 92 แอสซิสต์จากการลงสนาม 504 นัด ช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย, เอฟเอ คัพ 2 สมัย, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 1 สมัยรวมไปถึงลีก คัพอีก 3 สมัย ก่อนที่เขาจะไปแขวนสตั๊ดกับแอลเอ แกเล็คซีในปี 2015

โดยความสำเร็จล่าสุด เจอร์ราร์ด เพิ่งพากลาสโกว เรนเจอร์ส คว้าแชมป์สก็อตติช พรีเมียร์ลีก แบบไร้พ่าย และด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมสมัยค้าแข้งกับหงส์แดง ทำให้แฟนบอลโหวตให้เขาได้ถูกบรรจุเข้าหอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก เป็นคนแรกของลิเวอร์พูล

สำหรับ เจอร์ราร์ด กลายเป็นนักเตะคนที่ 7 ที่ถูกเลือกเข้าหอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก ต่อจาก อองรี, อลัน เชียเรอร์, เอริค คันโตนา, รอย คีน, แฟรงค์ แลมพาร์ด และ เดนนิส เบิร์กแคมป์

Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike



🔴 Steven Gerrard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/cIwUwyrP56