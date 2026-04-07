ลูคัส จอห์น โฮมเมอร์ : หอคอยวัย 13! อาวุธลับจากค่ายพระแม่มารีสาทร

สำหรับเด็กในวัย 13 ปี ความสูง 173 เซนติเมตร คือสิ่งที่สะดุดตาในเกม GLO Cup 2026 สนามโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันแรก
แม้ตามตำแหน่งจริง เขาจะไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติ แต่สถานการณ์ที่ทีมต้องการเกมรุก ต้องการประตู สรีระของเขา และทักษะการเอาตัวรอด ถือว่าเป็นต่อในเด็กรุ่นเดียวกันก็ว่าได้ ซึ่งเจ้าตัว ก็มีประตูและกลายเป็นคีย์แมนให้ พระแม่มารีสาทร รุ่น U13 เก็บ 6 แต้มพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
ชื่อของเขาคือ ลูคัส จอห์น โฮมเมอร์ แข้งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ของ พระแม่มารีสาทร
ลูคัส มีสายเลือดไทย จากคุณแม่ โดยมีคุณพ่อ เป็นคนอังกฤษ และเป็นคุณพ่อนี่เอง ที่เป็นแรงบันดาลใจทางฟุตบอลคนแรกในชีวิตของเขา
ในวัย 3 ขวบ คุณพ่อเหมือนเห็นแววอะไรบางอย่าง และตัดสินใจส่งเขาไปฝึกฟุตบอล กับ อะคาเดมี่อย่าง Planet Football ใน เมืองพัทยา ที่นั่นเอง ลูคัส แสดงให้เห็นถึงฝีเท้าที่พัฒนา โดยเฉพาะการยิงประตูที่ทำได้ดี
จนกระทั่งในวัย 10 ขวบ โฮมเมอร์ ตัดสินใจไปคัดตัวกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อคาเดมี่ ในรุ่น U11 ซึ่ง ลูคัส ทำได้ดีจนสามารถเข้ามาสู่รั้วปราสาทสายฟ้าจูเนียร์ได้สำเร็จ
และแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ปราสาทสายฟ้าจูเนียร์ เพียง 1 ปี แต่ก็เป็น 1 ปีที่มีความหมายไม่น้อย ก่อนที่เขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลที่พัทยา
'โค้ชใหญ่' ณรงค์ ทั่งเรือง เฮดโค้ช ของ พระแม่มารีสาทร เล่าถึงที่มาที่ไปในการไปเจอ ลูคัส ที่เห็นฝีเท้าแล้ว มองว่าจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของทีมได้
"ผมไปเจอน้องมัน มาเล่นให้ Planet Football ในรายการของ อบจ.ชลบุรี เรามองแล้วว่าตัวนี้ดี เลยเช็คประวัติและรู้ว่าเคยอยู่บุรีรัมย์ แล้วกลับมา ซึ่งเราก็อยู่ในช่วงเตรียมทีมแข่งให้กับ ราชนาวี แต่เขาไปเล่นให้ พัทยา ยูไนเต็ด เสียก่อน ภายหลังพอเขามาให้เรา ก็มาเล่นให้หลายรายการรวมถึง GLO Cup นี้ด้วย"
"เรามองอย่างแรกคือสรีระ และ การเล่น 1 ต่อ 1 ซึ่งเขาทำได้ดี แล้วเป็นตัวที่เรากำลังอยากได้ เพราะเด็กรุ่น 2556 เราไม่มีตัวแบบนี้ด้วย ก็เลยดึงตัวมา"
แน่นอนว่า ด้วยจุดเด่นเรื่องสรีระ บวกกับการหาช่อง กล้าเล่นกล้าดวล และ การพักบอล ทำให้โค้ชใหญ่ มองเห็นทักษะอะไรบางอย่าง ที่จะนำมาปรับใช้ในการเล่นฟุตบอล 8 คน อย่าง GLO Cup นี้ด้วย
"เราบอกกับเขาว่า ครึ่งหลังเราปรับมาเล่นรับ ให้เขาเล่นเป็นกลางรุก ลงมาต่ำ แล้วมีหน้าเป้าเขามาช่วย ให้เขาลงมารับบอลแล้วเล่นคู่กับหน้าเป้า หรือฉีกเป็นด้านข้างมาก็ได้ เพื่อให้เขามีอิสระในเกมรุก"
"สิ่งสำคัญคืออยากให้เขามีการเล่นร่วมที่ดี เพราะว่าบางทีบางครั้ง การเล่นร่วมกันมันยังมีไม่เยอะ ซึ่งถ้ายกระดับตรงนี้ได้ จะทำให้ทีมและตัวเขาเก่งมากขึ้น เพราะเราก็พยายามให้เขาเป็น เบอร์ 10 ที่เล่นร่วมได้ทุกตำแหน่ง เพราะถ้าไปวาวเขาเป็นกแงหน้า คู่แข่งมันก็จับจุดได้ แต่เราให้น้องมีความหลากหลายในเกมรุก ด้วยอายุและความสูงที่ยังไปได้อีก ผมว่าเขายังพัฒนาได้อีก"
หากมองด้วยผู้เล่นเยาวชนที่มีรูปร่างและความสูงขนาดนี้ ยิ่งกับตำแหน่งในเกมรุกแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่ง พระแม่มารีสาทร พวกเขามีทีเด็ดไพ่ตาย ที่น่าสนใจไม่น้อย และน่าติดตามว่า ไอ้หนูที่ชื่อ ลูคัส จอห์น โฮมเมอร์ นี้ จะช่วย ทีมฟ้า-ขาวสาทร นี้ ไปได้ไกลแค่ไหนใน GLO Cup 2026 นี้!