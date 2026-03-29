ลุ้นหนักไปฟุตบอลโลก! ทูเคิลรับแม็คไกวร์คือตัวเลือกลำดับห้า

โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ ยอมรับว่า แฮร์รี แม็คไกวร์ คือตัวเลือกแนวรับลำดับท้าย ๆ ในการติดทีมไปฟุตบอลโกล 2026 กลางปีหน้า
แนวรับจากแมนฯ ยูไนเต็ด มีชื่อติดทีมสิงโตคำรามหนแรกในยุคของ ทูเคิล ในการเรียกติดทีมชุด 35 คนในแคมป์สุดท้ายก่อนฟุตบอลโลก 2026 และได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องที่เสมออุรุกวัย 1-1
แม้จะได้ลงเล่น แต่ทีมชุดนั้นเป็นเหมือนชุดสอง และทูเคิล ยอมรับว่าเขามองนักเตะอย่าง เอซรี คอนซา, มาร์ค เกฮี, เทรโวห์ ชาโลบาห์ รวมถึง จอห์น สโตนส์ อยู่ก่อนหน้า แม็คไกวร์
“ผมยังไม่ได้เปลี่ยนใจหรอกนะ แต่ผมมองเห็นผู้เล่นคนอื่นที่ผมอยากให้ลงเป็นตัวจริงมากกว่า ผมเห็นนักเตะคนอื่นที่มีโปรไฟล์แตกต่างออกไปอยู่ในก่อนหน้าเขา
“ผมมองว่า เอซรี คอนซา นำหน้าเขา ผมมอง มาร์ค เกฮี นำหน้าเขา มันไม่ใช่ความลับ และผมยังมองว่า เทรโวห์ ชาโลบาห์ นำหน้าเขาเล็กน้อยในแง่ของความคล่องตัว
“รวมถึง จอห์น สโตนส์ ด้วย แต่เพราะเขามีอาการบาดเจ็บรบกวน เขาเลยจำเป็นต้องเข้ามาร่วมแคมป์ในครั้งนี้”
“ผมจำเป็นต้องเจอเขา (แม็คไกวร์) ต่อหน้า เพื่อดูว่าเขาเป็นอย่างไรไงเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนร่วมทีม ซึ่งมันน่าสนใจมากที่จะได้เห็นว่าตอนนี้เขาวางตัวอย่างไรภายในทีม เขาจะยังอยู่กับเรา เขามีศักยภาพที่จะมีความสำคัญมากในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ ฟุตบอลน็อคเอาท์, แง่ผู้นำเกมรับ การเล่นลูกครอส บอลทุ่มไกลและลูกตั้งเตะ
“สิ่งที่ผมเห็น (ในเกมกับอุรุกวัย) มันตรงกับที่ผมคิดไว้เป๊ะเลย นั่นคือการเล่นสไตล์เซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาถนัด เขาครองบอลได้ดีมาก มีความใจเย็น แข็งแกร่งในลูกกลางอากาศ และยังมีทีเด็ดสำหรับจังหวะลูกตั้งเตะอีกด้วย”