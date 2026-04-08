‘ลีซอ’ ร่วมส่งต่อความสุข ฝึกทักษะลูกหนัง พร้อมพาน้องเชียร์บอล ส่งท้ายโครงการ 'ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2 ' จัดโดย BEM และ กทพ.

โครงการฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2 โดย BEM และ กทพ. ที่ร่วมกันสานต่อความสำเร็จ หลังการตอบรับที่ดีจากการจัดครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ปิดท้ายโครงการ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี พื้นที่ใกล้ทางพิเศษอุดรรัถยา พบกับ ‘ลีซอ’ ธีรเทพ วิโนทัย ยอดกองหน้าฝีเท้าฉกาจ อดีตแข้งทีมชาติไทย ร่วมถ่ายทอดทักษะให้เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมสุดพิเศษการแข่งขันฟุตบอล 7 ต่อ 7 ระหว่างเยาวชนจากชุมชนแต่ละพื้นที่ และเปิดประสบการณ์ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกติดขอบสนาม ร่วมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ต
โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง ซีซัน 2’ จัดขึ้นโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชนรอบทางพิเศษ โดยใช้กีฬาฟุตบอลในการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพ เพราะเชื่อมั่นว่าทุกความฝันเริ่มต้นจากโอกาส โดยในปีนี้ยังคงสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนใกล้ทางพิเศษทั้ง 5 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา และประจิมรัถยา ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง
โดยกิจกรรมได้จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ใกล้แยกอุรุพงษ์ และลานกีฬาโรงเรียนวัดสร้อยทอง พระราม 7 บริเวณพื้นที่ใกล้ทางพิเศษประจิมรัถยา ซึ่งครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล พาร์ค เมืองทองธานี พื้นที่ใกล้ทางพิเศษอุดรรัถยา มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยน้องๆ ได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลเบื้องต้นจากโค้ชพิเศษ ‘ลีซอ’ ธีรเทพ วิโนทัย นักเตะตำนานเบอร์ 14 อดีตแข้งทีมชาติไทยผู้มีส่วนผสมของฝีเท้าพรสวรรค์และออร่าซูเปอร์สตาร์ที่หาตัวจับยาก ที่ฟุตบอลคลินิก
ไฮไลต์ของ ‘ฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2’ ซึ่งเป็นการต่อยอดการฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้เข้มข้นมากขึ้นผ่านการแข่งขันแบบ 7 ต่อ 7 ระหว่างเยาวชนจากชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นด้านความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้อินฟลูเอนเซอร์สายสปอร์ตอย่าง ‘แม็ก โยนเหรียญ’ ณัฐพร ศรีมา และ ‘บาจโจ้’ ภาณุพงศ์ ใจคำ มาร่วมมอบรอยยิ้มพร้อมสร้างความสุขให้กับเยาวชนและชุมชนในงานนี้ด้วย
อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษปิดท้ายโครงการฯ คือการพาตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ครั้ง จำนวน 200 คน เปิดประสบการณ์ชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ระหว่าง ‘เมืองทอง ยูไนเต็ด’ พบกับ ‘เชียงราย ยูไนเต็ด’ ณ ‘ธันเดอร์โดม สเตเดียม’ ซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และหวังว่ากิจกรรมดีๆ แบบนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ธีรเทพ วิโนทัย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานฟุตบอลปันสุขฯ ซีซัน 2 ว่า “ในฐานะรุ่นพี่ที่คลุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอล บอกเลยว่าดีใจทุกครั้งที่เห็นโปรเจกต์ดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ ที่ได้กลับมาร่วมสานต่อโครงการในซีซัน 2 นี้ สำหรับผมฟุตบอลปันสุขไม่ใช่แค่การสอนเบสิกฟุตบอล แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ การได้เห็นแววตาของน้องๆ ที่มีความกระหายอยากเรียนรู้ ทำให้ผมรู้สึกมีพลังตามไปด้วย ต้องขอบคุณทาง BEM และ กทพ. ที่เล็งเห็นความสำคัญ และเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาแชร์ประสบการณ์ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยอีกครั้งครับ”
“ที่พิเศษไปกว่านั้น การที่น้องๆ ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลระดับอาชีพอย่างไทยลีกในวันนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะการดูฟุตบอลในทีวีกับมาดูที่สนามจริง ความตื่นเต้นต่างกันเยอะเลยนะ น้องๆ จะได้พี่ๆ นักบอลเขาเก่งขนาดไหน เขาเคลื่อนที่กันไวมาก เขาตะโกนบอกกันตลอดเวลาเพื่อช่วยกันเล่น ซึ่งการได้เห็นพี่ๆ สู้กันในสนามแบบสดๆ จะทำให้น้องๆ รู้เลยว่า ถ้าเราอยากเก่งแบบนี้ เราต้องขยันซ้อมแค่ไหน ผมเชื่อว่าบรรยากาศในสนามจะช่วยเติมพลังให้ความฝันของน้องๆ ชัดเจนขึ้น และทำให้ทุกคนอยากกลับไปจับลูกบอลให้บ่อยขึ้นแน่นอนครับ” ลีซอ กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้ โครงการ ‘ฟุตบอลปันสุข สนุกรอบสายทาง’ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจาก BEM และ กทพ. ที่สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนในชุมชนรอบทางพิเศษ ภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเดินทางอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งการบริการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
#ฟุตบอลปันสุข #BEM #BangkokexpresswayandMetro #บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ #ทางด่วน #การทางพิเศษแห่งประเทศไทย