โปรแกรมนัดเปิดสนามลาลีก้า 2019/2020: ราชันเยือนเซลต้า, บาร์ซาชนบิลเบา

ลาลีก้า ลีกฟุตบอลของประเทศสเปนประกาศตารางการแข่งขันฤดูกาลหน้าออกมา โดยวันแรกจะเริ่มฟาดแข้งกันวันที่ 18 สิงหาคม และจะเตะทั้งหมด 10 คู่ในวันเดียว

โปรแกรมที่น่าสนใจวันเปิดสนามมีดังนี้ เซลต้า บีโก้ พบ เรอัล มาดริด, แอตเลติโก้ มาดริด พบ เกตาเฟ, แอธเลติก บิลเบา พบ บาร์เซโลนา และบาเลนเซีย พบ เรอัล โซเซียดาด

The opening round of matches in #LaLigaSantander 2019/20!



🔥 MATCHDAY 1 🔥 pic.twitter.com/SV9PmEBtpk