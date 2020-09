ลายตารางหมากรุก! ลิเวอร์พูลปล่อยชุดแข่งที่สามฤดูกาล 2020/21

ลิเวอร์พูล ทำการเปิดตัวชุดแข่งที่สามฤดูกาลใหม่ 2020/21 ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีคอนเซปต์รำลึกค่ำคืนอันโด่งดังบนเวทียุโรป

ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกที่ทัพหงส์แดงเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง Nike หลังจากพวกเขาหมดสัญญากับ New Balance เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมา โดยพวกเขาได้เปิดตัวเสื้อชุดเหย้าและเยือนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้าน้ี

ล่าสุด ทัพหงส์แดง ได้เปิดตัวชุดเยือนที่สามออกมาเรียบร้อยแล้วภายใต้ดีไซน์รำลึกค่ำคืนอันโด่งดังบนเวทียุโรป มาในสีดำพร้อมลายตารางหมากรุก พร้อมตัดด้วยสีโลโก้สโมสรและโลโก้ Nike สีแดงสด พร้อมเปิดให้พรีออ-เดอร์เรียบร้อยแล้ว

Inspired by those famous European nights…



Our third kit has arrived 👌