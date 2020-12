ลากคนเดียวทั้งสนาม! 'ซน ฮึง-มิน'คว้าปุสกัส อวอร์ด

ซน ฮึง-มิน ดาวยิงของท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ คว้ารางวัลประตูแห่งปีของฟีฟา หรือ ปุสกัส อวอร์ด ประจำปี 2020

กองหน้าชาวเกาหลีใต้มีชื่อเข้าชิงจากประตูโซโล่เดี่ยวจากแดนตัวเองเข้าไปยิงเบิร์นลีย์ ขณะที่ผู้เข้าชิงอีก 2 คน ได้แก่ หลุยส์ ซัวเรซ และ จอร์เจียน เด อาร์เรสคาเอต้า ของฟลาเมงโก้

