ละลายพฤติกรรม! เอเตียนเลี้ยงมื้อค่ำแข้งบาร์เซโลนา

กิเก้ เซเตียน นายใหญ่คนใหม่ของบาร์เซโลนา พาลูกทีมไปเลี้ยงอาหารค่ำที่ 'เวีย เวเนโต้' ร้านอาหารชื่อดังประจำเมือง เมื่อคืนวันพฤหัสฯที่ผ่านมา

โค้ชวัย 61 เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแทนที่ เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจาก ชาบี เอร์นานเดซ แคนดิเดตคนแรก ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสร

📹 [COPE] | FC Barcelona players leaving after their dinner



🔶 Quique Setien took initiative to promote the unity of the group in a week of changes



🔷 The only one absent at dinner was Luis Suárez pic.twitter.com/WqPEvNqscP