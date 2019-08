ลุยแดนมะกะโรนี! สมอลลิงผ่านตรวจร่างกายเตรียมซบโรมา

คริส สมอลลิง ปราการหลังของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินทางถึงกรุงโรมและผ่านการตรวจร่างกายก่อนเตรียมย้ายร่วมทีมโรมา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี

แนวรับชาวอังกฤษตกเป็นตัวเลือกในแผงกองหลังอันดับท้ายของโอเล กุนนาร์ โซลชา หลังการย้ายมาร่วมทีมของ แฮร์รี แม็คไกวร์ และดาวรุ่งอย่าง อั๊กเซล ตวนเซเบ้ ที่กลับมาอยู่กับทีมในฤดูกาลนี้

โดยล่าสุด สมอลลิง ได้เดินทางถึงประเทศอิตาลีและผ่านการตรวจร่างกายกับหมาป่ากรุงโรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสร็จสิ้นการย้ายทีมในครั้งนี้ ทั้งนี้ โรมา จะจ่ายค่ายืมตัวราว 3 ล้านยูโรแต่ไม่มีรายงานถึงออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใด

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... 👋🏥 #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf