ลุยแดนปลาดิบ! สิงห์วางคิวอุ่นบาร์ซ่า,ฟรอนทาเล ปรีซีซั่น

เชลซี ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก เตรียมยกพลมาเก็บตัวช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยวางคิวอุ่นเครื่อง 2 นัดกับ บาร์เซโลนา และ คาวาซากิ ฟรอนตาเล

สิงโตน้ำเงินคราม ถือเป็นหนึ่งในทีมที่มีแฟนบอลจำนวนมากในแดนปลาดิบ และช่วงซัมเมอร์นี้เตรียมเดินทางมาโชว์ฝีเท้าให้ชมอย่างใกล้ชิด และวางโปรแกรมอุ่นเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้ว จะพบกับทัพอาซูลกรานาในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการราคุเทน คัพ ที่สนามไซตามะ สเตเดี้ยม

โดยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ เชลซี มาเยือนประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่มาเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลก เมื่อปี 2012

We are delighted to announce a second match in Japan this summer - against Barcelona in Saitama! 🇯🇵 More info 👇

We're excited to welcome @ChelseaFC to Japan this summer where they will play @frontale_staff at the International Stadium Yokohama! 🔵➡️🇯🇵 #DriveForMore #ChelseaFC #CFCJapanTour2019 #YokohamaTyres pic.twitter.com/nMWVbJ4aCL