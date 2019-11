ลุยยูโร 2020! อาดิดาสเปิดตัวชุดแข่งใหม่ 9 ทีมชาติ

อาดิดาส ฟุตบอล เปิดตัวชุดเหย้ามาแล้ว 9 ชุด 9 ทีมชาติ สำหรับใช้ในการแข่งขันยูโร 2020 ที่กำลังจะเริ่มฟาดแข้งกันในเดือนมิถุนายนปีหน้า

สำหรับ 9 ประเทศที่ประกาศออกมาแล้วประกอบด้วย

1. เยอรมัน - เสื้อสีขาว พาดด้วยเส้นสีดำทั้งด้านหน้าและแขนเสื้อ รวมถึงมีสีธงเยอรมันตรงบริเวณปลายแขนเสื้อด้วย

2.สเปน - เสื้อสีแดงส้ม หัวไหล่พาดด้วยสีเหลือง และที่แปลกไปจากสีเอกลักษณ์แล้วก็คือมีการแบ่งช่อง 6 ช่องบริเวณอกและเอว

3.เบลเยียม - เสื้อสีแดงส้ม ที่ดูเหมือนใช้แปรงขนาดใหญ่สีดำและแดงพาดผ่านบนเสื้อ

4.สวีเดน - เสื้อสีเหลืองเรียบหรู พาดด้วยสีดำที่บริเวณหัวไหล่ และที่ปลายแขนเสื้อเป็นสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีฟ้า

5.รัสเซีย - เสื้อสีแดง ปลายแขนเสื้อมีสีน้ำเงินกับสีขาว เหมือนยกธงรัสเซียมาอยู่ในเสื้อเลยทีเดียว

6.ไอร์แลนด์เหนือ - เสื้อสีเขียว พาดด้วยสีขาวที่หัวไหล่ ลายของเสื้อเหมือนใช้แปรงสีเขียวเข้มผสมกับน้ำเงินมาพาดบนเสื้อ

7.สก็อตแลนด์ - เสื้อสีน้ำเงินลายทาง พาดด้วยสีขาวที่หัวไหล่ และมีสีแดงและขาวที่ปลายแขนเสื้อ

