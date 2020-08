ลียงลงเป็นยิง! เปิดสถิติ กอร์กเนต์-เดมเบเล จอมทำแสบแมนฯซิตี้

เปิดสถิติการทำประตูของ มักซ์เวล กอร์กเนต์ และ มุสซา เดมเบเล สองแนวรุก โอลิมปิก ลียง ในการดวลกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้

ทัพโอแอลของรูดี้ การ์เซีย โชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะทัพเรือใบสีฟ้า 3-1 โดยทีมได้ประตูขึ้นนำจาก กอร์กเนต์ ก่อนโดน เควิน เดอ บรอยน์ ตามตีเสมอครึ่งหลัง จนสุดท้ายเป็นหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสลงมายิงเบิ้ลพาทีมตบเท้าเข้ารอบตัดเชือกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกไปพบกับบาเยิร์น มิวนิค

โดยมีการเปิดเผยสถิติสองผู้ทำประตูในเกมที่ผ่านมาพบว่า กอร์กเนต์ ทำประตูใส่แมนฯซิตี้ไปแล้ว 4 ประตูในแชมเปี้ยนส์ ลีกนับตั้งแต่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ย้ายมาคุมทีมและมีเพียง ลิโอเนล เมสซี ที่ยิงใส่พวกเขาได้ 4 ประตูในรายการน้ี เช่นเดียวกับทาง เดมเบเล ที่ยิงใส่แมนฯซิตี้ ได้ 4 ประตูเช่นกันจากการพบกัน 3 ครั้ง โดยเป็นการยิงเบิ้ลจากสองเกม

