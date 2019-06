ลืมใครหรือเปล่า! แฟนปืนใหญ่ถามทำไมไม่ปล่อยเจนกินสัน

ทีมดังนอร์ธ ลอนดอนประกาศปล่อยตัวผู้เล่นออกจากทีม แต่ไม่มีชื่อของกองหลังตัวสำรอง ทำให้แฟนบอลทวงถามในทวิตเตอร์

อาร์เซนอล ประกาศปล่อยผู้เล่นออกจากทีม 7 คนในซัมเมอร์นี้ แต่ไม่มีชื่อของ คาร์ล เจนกินสัน กองหลังที่แทบไม่มีบทบาทกับทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้เหล่ากูนเนอร์ต้องสอบถามในทวิตเตอร์

แบ็คขวาสัญชาติอังกฤษเหมือนจะหมดโอกาสกับทีมไปแล้วหลังจากถูกปล่อยยืม 3 ฤดูกาล และในฤดูกาลที่ผ่านมาได้ลงเล่นให้ไอ้ปืนใหญ่เพียง 8 นัดรวมทุกรายการ

ในซัมเมอร์นี้ อาร์เซนอลประกาศปล่อยผู้เล่นจำนวนมาก ซึ่งมีอารอน แรมซีย์, ปีเตอร์ เช็ค, แดนนี เวลเบ็ค และสเตฟาน ลิชต์สไตเนอร์รวมอยู่ด้วย แต่กลับไม่มีรายชื่อของกองหลังวัย 27 ปีรายนี้ สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลอย่างมาก

Good luck in the future, lads - and thanks for everything ❤️ — Arsenal FC (@Arsenal) 7 มิถุนายน 2562

How has Carl Jenkinson survived another year, swear his contract is up?! — Sam (@SamArsenalFC) 7 มิถุนายน 2562

But we’re keeping Carl Jenkinson?

Last man standing #Arsenal https://t.co/ql6qFtAYaz — John Ståle Halvorsen (@JohnShalvorsen) 7 มิถุนายน 2562