ล้มเพื่อลุก! ไมเคิล กระตุ้นทรูบียูโฟกัสไทยลีก

ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด ผู้รักษาประตู ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ผิดหวังกับผลงานในเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ และกระตุ้นให้ทีมหันไปเน้นกับศึกโตโยต้า ไทยลีก ที่กำลังจะเปิดฤดูกาล 2019 ในสัปดาห์หน้า

แข้งเทพเจออาถรรพ์ซ้ำรอยเหมือน 2 ปีที่แล้วอีกครั้ง หลังแพ้ให้กับ ฮานอย เอฟซี ไป 0-1 จากจุดโทษของ เหงียน วาน เควียต ในช่วงท้ายเกม ทำให้ต้องหยุดเส้นทางศึกเอซีแอลไว้ที่รอบคัดเลือก รอบที่สอง

Full Time : True Bangkok United out of AFC Champions League 2019 after defeated to 1-0 to Hanoi FC. #TrueBangkokUnited #ACL2019 pic.twitter.com/6PmuuOWXn0