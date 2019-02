ลั่นหรือตั้งใจ? 'ดักลาส คอสต้า'กดไลค์ข่าวโยงแมนฯยูฯ

ดักลาส คอสต้า ปีกความเร็วสูงของยูเวนตุส จุดประเด็นย้ายทีมผ่านทวิตเตอร์ หลังไปกดไลค์ข่าวที่ว่า แมนฯ ยูฯ สนใจยื่นข้อเสนอคว้าตัวเขา

แนวรุกแซมบ้ามีโอกาสลงเป็นตัวจริงใน กัลโช เซเรีย อา แค่ 7 เกมในฤดูกาลนี้ หลัง มัสซิมิเลียโน อัลเลกรี เลือกใช้บริการแนวรุกคนอื่นมากกว่า ทำให้เขาตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่เนือง ๆ โดยหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจคือปีศาจแดง

ล่าสุดดาวเตะวัย 28 ทำเอาสาวกเร้ดอาร์มีตาลุก เมื่อเขาไปกดไลค์ข่าวที่ว่า ปีศาจแดงเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าเขาไปร่วมทีม ก่อนจะลบออกในเวลาต่อมา

แต่แน่นอนว่ามันไม่พ้นสายตาของแฟนบอลที่รีบแคปการกดไลค์ของเขาได้ทัน

Douglas #Costa has liked a tweet linking him to Manchester United..



Check for yourself: @douglascosta pic.twitter.com/TOT4lPFr5g