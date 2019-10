ลุ้นสร้างชื่อ! ม้าลายหนีบหอกเกาหลีเหนือประเดิมเกมลีก

เมาริซิโอ ซาร์รี นายใหญ่ยูเวนตุส ตัดสินใจใส่ชื่อของ ฮัน กวาง-ซง กองหน้าชาวเกาหลีเหนือ อยู่ในทีมชุดลงเล่นเกม กัลโช เซเรีย อา เป็นนัดแรก

ดาวยิงวัย 21 ย้ายมาเล่นกับเบียงโคเนรีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยสัญญายืมตัว 2 ปี พ่วงอ็อปชันบังคับซื้อขาดจากกายารี

หัวหอกเลือดโสมแดงลงช่วยเจ้าม้าลายชุด U23 ไป 8 เกมในฤดูกาลนี้ แต่ยังไม่สามารถยิงประตูได้

อย่างไรก็ดี ล่าสุด ฮัน กวาง-ซง มีโอกาสสร้างชื่อในทีมชุดใหญ่แล้ว หลังมีชื่ออยู่ในทีมชุดดวลกับ เลชเช ในวันเสาร์นี้ด้วย ทดแทนโควตาของ คริสเตียโน โรนัลโด้ ที่ได้พักในเกมนี้

📄 Squad list is IN! Here is the Bianconeri team departing for Apulia ⚪️⚫️#LecceJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/uVaSFuOoP7