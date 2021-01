ลุ้นดวลมอร์แคมบ์! จู๊ด เบลล์ จ่อทุบสถิติแข้งเด็กสุดเชลซี

จู๊ด เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ของเชลซี มีโอกาสทำสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ในยุคของโรมัน อับราโมวิช นับตั้งแต่ไมเคิล วู้ด เมื่อปี 2007

ดาวยิงอนาคตไกลวัย 16 ปี ทำผลงานได้อย่างสวยหรูในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทั้งในทีมชุด U-18 และ U-23 นับตั้งแต่เซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับทีมสิงโตน้ำเงินครามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020

ล่าสุด เขาได้ขึ้นไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสิงห์บลู พร้อมกับที่ทางทวิตเตอร์ของสโมสรได้โพสต์ข้อความในทำนองว่า เขาอาจจะได้รับโอกาสลงเล่นในเกมเอฟเอ คัพ รอบสาม ที่จะพบมอร์แคมบ์ในวันอาทิตย์นี้

"จู๊ดจะอายุ 17 ปี ในวันอาทิตย์นี้ การได้มีส่วนร่วมในทีมพบมอร์แคมบ์ เป็นวิธีที่ดีที่จะได้ฉลอง" ทวิตเตอร์ของทางสโมสรระบุ

ทั้งนี้ หากแฟรงค์ แลมพาร์ด เฮดโค้ชเชลซี ตัดสินใจส่งเขาลงสนาม จู๊ด เบลล์จะกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ นับตั้งแต่ไมเคิล วู้ด ซึ่งได้ลงสนามเกมพบมัคเคิลส์ฟิลด์ ทาวน์ ในเอฟเอ คัพ รอบสามเช่นกัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2007 ในวัย 16 ปี 275 วัน

Jude Soonsup-Bell training with Chelsea's first-team. He would be the youngest player to line up in the Roman Abramovich era since Michael Woods. #CFC https://t.co/L2Z6D3aKrj