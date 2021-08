ลีซอนำทัพ!โปลิศ เทโร เปิดตัวลุยไทยลีก-ตั้งเป้าจบท็อป6

มังกรโล่เงิน เปิดตัวสู้ศึกไทยลีก 2021-22 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "the future always together" ด้าน โค้ชอ้น ตั้งเป้าจบท็อป 6 ของตาราง