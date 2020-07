โธมัส แฟรงค์ นายใหญ่ของเบรนท์ฟอร์ด ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย เมื่อเขาหิ้วไวท์บอร์ดเข้ามาติวลูกทีมในสนาม ระหว่างพักดื่มน้ำในช่วงคูลลิงเบรก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมกับ ชาร์ลตัน แอธเลติก เมื่อคืนนี้ เมื่อแฟรงค์ฉวยโอกาสในระหว่างพักดื่มน้ำติวเข้มแท็คติคลูกทีมใหม่ ซึ่งดูเหมือนว่าวิธีของเขาจะได้ผล เมื่อเบรนท์ฟอร์ดมายิง 2 ประตูรวดในช่วง 15 นาทีสุดท้าย พลิกแซงชนะชาร์ลตันไปด้วยสกอร์ 2-1

Is it true Thomas Frank’s whiteboard just said “Push Up Brentford!”? 😉 pic.twitter.com/BiDSRnsyK1