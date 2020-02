แววรุ่งตามพ่อ! ลูกชาย'เรย์นา'ทุบสถิติยิงประตู เดเอฟเบ โพคาล

โจวานนี เรย์นา มิดฟิลด์ดาวรุ่งของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ลูกชายบังเกิดเกล้าของ เคลาดิโอ เรย์นา อดีตดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกา ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูได้ในศึก เดเอฟเบ โพคาล

เรย์นาจูเนียร์ ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังของเกมที่ เสือเหลือง บุกเยือน แวร์เดอร์ เบรเมน และซัดประตูสุดสวยปั่นด้วยขวาโค้งเสียบสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นประตูแรกของเจ้าตัวกับทีมชุดใหญ่ด้วย แต่จบเกมต้นสังกัดของเขาเป็นฝ่ายพ่ายไป 2-3

อย่างไรก็ตามด้วยประตูนี้ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงได้ในศึกเดเอฟเบ โพคาล คนใหม่ ด้วยวัยเพียง 17 ปี 82 วันเท่านั้น

ก่อนหน้านั้น เรย์นา เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะอเมริกันอายุน้อยสุดที่เล่นในบุนเดสลีกาด้วยเช่นกัน หลังถูกเปลี่ยนลงเป็นสำรองในเกมที่ ดอร์ทมุนด์ บุกชนะ เอาก์สบวร์ก 5-3

17y, 82d - With 17 years and 82 days of age, Giovanni #Reyna has become the youngest ever goalscorer in the @DFBPokal_EN. Laser. #SVWBVB pic.twitter.com/L5Rrcdurgg