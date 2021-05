ลูกากูโผล่ฉลองแชมป์ลีกกลางเมืองมิลาน

โรเมลู ลูกากู ดาวยิงของ อินเตอร์ มิลาน ออกมาฉลองแชมป์ในเมืองมิลาน หลังทีมคว้าถ้วยสคูเด็ตโต้สมัยที่ 19

ทีมงูใหญ่ผงาดคว้าแชมป์ กัลโช เซเรีย อา เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี หลังจาก อตาลันต้า ทำได้เพียงบุกไปเสมอ ซัสซูโอโล 1-1 ทำให้คะแนนระหว่างทั้งสองทีมขาดทันที

When he stopped at a traffic light, a kid asked: 'Wait...are you Lukaku?' 😅🤣#Inter #FCIM pic.twitter.com/wK7ViP8yx9