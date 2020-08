ลูกที่ 21! แมนฯ ยูฯ ได้จุดโทษเยอะสุด 5 ลีกใหญ่ยุโรป

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นทีมที่ได้จุดโทษมากที่สุดในบรรดา 5 ลีกใหญ่ยุโรป หากนับสถิติรวมจากการแข่งขันทุกรายการ ตามรายงานจาก OPTA

ทีมปีศาจแดงเพิ่งได้ประตูชัยจากการยิงจุดโทษของบรูโน แฟร์นันด์ส หลัง อันเดรียส เบลลันด์ ผู้เล่นของเอฟซี โคเปนเฮเก้นไปทำฟาวล์ อ็องโตนี มาร์กซิยาล ในนาทีที่ 95 ของการแข่งขันยูโรป้าลีก รอบก่อนรองชนะเลิศ ส่งผลให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะไป 1-0 และผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ

ประตูดังกล่าวถือเป็นจุดโทษลูกที่ 21 ของแมนฯ ยูฯ รวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นทีมที่ได้จุดโทษเยอะที่สุดในบรรดา 5 ลีกใหญ่ยุโรปเวลานี้ หากนับรวมทุกรายการ

ทั้งนี้ แมนฯ ยูฯ จะต้องโคจรไปพบผู้ชนะระหว่าง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส และเซบีญา ซึ่งจะแข่งขันกันในคืนวันอังคารที่ 11 สิงหาคมนี้

