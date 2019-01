ฤดูกาลสั่งลา! ฮาวเวิร์ดประกาศแขวนถุงมือปลายปี

ทิม ฮาวเวิร์ด ผู้รักษาประตูจอมเก๋าของ โคโลราโด้ ราปิดส์ ประกาศยืนยัน เขาจะลงเล่นเมเจอร์ลีก 2019 เป็นฤดูกาลสุดท้าย ก่อนแขวนถุงมืออย่างเป็นทางการ

นายด่านวัย 39 เริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลในปี 1997 กับ นอร์ธ เจอร์ซี อิมพีเรียลส์ ก่อนมีโอกาสได้ย้ายไปเฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีกระหว่างปี 2003-2016 กับ แมนฯ ยูฯ และ เอฟเวอร์ตัน จากนั้นย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดกับ โคโลราโด้ ราปิดส์ ในปี 2016 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทำสถิติติดทีมชาติสหรัฐฯ 121 เกม

"ผมกำลังรอเมเจอร์ลีกฤดูกาล 2019 เปิดสนามอย่างใจจดใจจ่อ มันจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผมแล้ว หลังจากนั้นผมมีเวลาอีกมากมายให้หวนระลึกถึง ตอนนี้ผมจะมีความสุขกับทุกนาที" ฮาวเวิร์ด แถลงผ่านทวิตเตอร์

"อย่างที่ผมทำมาตลอด ผมจะฝึกซ้อมอย่างหนักและช่วยราปิดส์คว้าแชมป์ให้ได้"

I’m greatly looking forward to kicking off the 2019 MLS season, as it will be my LAST. There will be plenty of time for sentiment later. For now, I am going to enjoy every minute. And as I’ve always done, compete hard and help lead the Rapids with the sole purpose of winning. pic.twitter.com/QWuCcy7gW2 — Tim Howard (@TimHowardGK) January 22, 2019