ร่วมด้วยช่วยกัน! มาดามแป้ง ขอบคุณ เนวิน ที่ปรึกษา หนุนไทยU17 ลุ้นไปบอลโลกเต็มที่

‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หลังยอมปล่อยนักเตะในสังกัดมาช่วย ทีมชาติไทย U17
ช้างศึกU17 มีโปรแกรมสำคัญเตรียมลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 ระหว่างวันที่ 5 – 22 พฤษภาคม 2569 ที่ ซาอุดีอาระเบีย โดยจะหาทีมแชมป์และรองแชมป์ของทั้ง 4 กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ และ หา 8 ชาติ ที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 ต่อไป
"U17 คือความหวังอันยิ่งใหญ่ และต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาของแป้ง” ‘มาดามแป้ง’ เริ่มกล่าว
“ก่อนที่จะมีการประชุม ก็ได้มีการพูดคุยกัน คุณเนวิน ชิดชอบ กราบเรียนขอตัวผู้เล่น U17 ซึ่งท่านก็บอกว่า เต็มที่แป้งสำหรับ U17 เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยก็จะมีโอกาสลุ้นไปด้วยกัน"
นอกจากนี้ ‘มาดามแป้ง’ ยังขอบคุณ ระวิ โหลทอง ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามสปอร์ตฯ หลังมีการเจรจาเรื่องชำระหนี้ของสมาคมฯ ซึ่งเมตตาคิดหนี้ให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไม่เอาดอกเบี้ย โดยทางสมาคมฯ ชำระหนี้ให้กับสยามสปอร์ครบไปแล้ว ประมาณ 20 กว่าล้านบาท