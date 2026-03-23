Goal.com
สด
FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

รู้ว่ารักษาน้ำใจ! เรดแนปป์สับอาร์เตต้าเลือกเกปาในวันที่ทีมต้องการความสำเร็จ

เจมี เรดแนปป์ ตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษ แสดงความเห็นว่า มิเกล อาร์เตต้า ไม่ควรส่ง เกปา อาร์ริซาบาลากา ลงเฝ้าเสาในนัดชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ ซึ่งเจ้าตัวก่อความผิดพลาดจนทีมพ่าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-2


เดอะ กันเนอร์ส เลือก เกปา ลงเฝ้าเสานัดชิงฯ อย่างที่เขาได้ลงเล่นมาตลอดทัวร์นาเมนต์ ทว่าเขามีจังหวะเกร็งให้เห็น ก่อนทำพลาดในนาที 60 รับบอลหลุดมือไปเข้าทาง นิโก้ โอไรลีย์ โหม่งจ่อ ๆ พาทีมขึ้นนำ ก่อนมาเสียประตูที่สองในเวลาต่อมา


โดย เรดแนปป์ รู้ดีว่าเป็นเรื่องความเห็นอกเห็นใจที่จะให้นายประตูมือสองได้ลงเล่นในบอลถ้วยที่ลงเล่นมาตลอด แต่มันอาจใช้ไม่ได้กับทีมที่ร้างแชมป์มานาน และต้องการก้าวข้ามกำแพงความสำเร็จ

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
FA Cup
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS


"ผมรู้ว่าคนจะพูดเรื่อง ‘การรักษาน้ำใจ' แต่ เกปา ไม่ได้เก่งเท่า รายา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นมือสอง


"แล้วทำไมในเกมนัดชิงรายการใหญ่ ในวันที่คุณกำลังพยายามจะก้าวข้ามเส้นชัยให้ได้ หลังจากที่ทีมไม่ได้แชมป์มานานแสนนาน คุณถึงตัดสินใจส่งเขาลงเล่น?"


"คุณต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ นี่คือความผิดพลาดแบบมหันต์เลย


"ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่แย่นะ แต่เขาแค่ไม่เก่งเท่าราย่า และการตัดสินใจครั้งนี้มันส่งผลเสียต่อทีมอย่างรุนแรง คุณอาจจะเถียงว่าแทรฟฟอร์ด ก็ไม่ใช่มือหนึ่งของ ซิตี้ เหมือนกัน แต่เขาก็เซฟลูกสำคัญไปถึง 3 ครั้ง ก่อนที่จะแทบไม่ต้องออกแรงอะไรอีกเลยหลังจากนั้น"


นอกจากนั้น ไมกาห์ ริชาร์ดส์ ยังแสดงความเห็นในทำนองเดียวกัน


"ผมเห็นด้วยกับคุณนะ ตอนที่เราคุยเรื่องผู้รักษาประตูกันช่วงต้นเกม แทรฟฟอร์ดถูกดึงตัวเข้ามาในฐานะมือหนึ่ง เขาพร้อมอยู่แล้ว มันแค่ประจวบเหมาะกับที่ ดอนนารุมมา ว่างในตลาดนักเตะพอดี


"ช่องว่างระหว่างฝีมือของ รายา กับ เกปา มันกว้างมาก ดังนั้นในเกมใหญ่ขนาดนี้ คุณควรจะคิดว่า 'ยังไงก็ต้องเลือกรายา' ฟังนะ เราอาจจะมาวิจารณ์หลังเกมแบบนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว สาเหตุที่เราต้องมานั่งพูดเรื่องนี้กัน ก็เพราะการเลือกเกปามันทำให้อาร์เซนอลต้องแพ้ในเกมนี้"


