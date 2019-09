ร่ำไห้ออกทีวี! โรนัลโด้เสียใจพูดถึงพ่อผู้ล่วงลับ

คริสเตียโน โรนัลโด้ จอมถล่มประตูของยูเวนตุส ร้องไห้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ เพียร์ มอร์แกน พิธีกรชื่อดังของอังกฤษ หลังพูดถึง โชเซ ดินิส พ่อผู้ล่วงลับ

บิดาของซีอาร์เซเวนเสียชีวิตในวัย 52 จากโรคพิษสุราเรื้อรังเมื่อปี 2005 นั่นทำให้เขาไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จในอาชีพค้าแข้งของลูกชาย

"ผมไม่เคยเห็นวีดีโอนี้ ผมไม่เคยเห็นวีดีโอนี้ มันน่าเหลือเชื่อ ผมคิดว่าการสัมภาษณ์จะสนุกสนาน แต่ผมไม่คิดเลยว่าผมจะร้องไห้ แต่ผมไม่เคยเห็นภาพพวกนี้มาก่อน" ดาวเตะวัย 34 เปิดใจทั้งน้ำตาหลังได้ดูคลิปวีดีโอของพ่อในรายการ

Ronaldo,crying, said: 'I never saw the video. I never saw that video. Unbelievable. I think the interview would be funny, but I didn't expect to cry. But I never saw these images. I don't know where you.