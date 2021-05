รำลึก 40 ปีดับเบิลแชมป์! อาร์เซนอลเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2021/22

อาร์เซนอล เปิดตัวชุดเยือนตัวใหม่ที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในฤดูกาล 2020/21 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดเยือนตัวใหม่ของทัพเดอะ กันเนอร์ส มาในสีเหลืองอ่อนตัดกับแถบสามขีดอันเป็นเอกลักษณ์ของ Adidas พร้อมด้วยโลโก้สโมสรที่นำตราโลโก้ปืนใหญ่กลับมาไว้บนเสื้ออีกครั้งนับตั้งแต่ชุดในปี 1988-1990 ซึ่งผู้ผลิตเป็น Adidas เช่นเดียวกัน

โดยคอนเซปต์ของชุดเยือนตัวนี้ ทำขึ้นเพื่อรำลึกการคว้าดับเบิลแชมป์ แชมป์ลีกและแชมป์เอฟเอ คัพ ของทีมในปี 1971

