ร้าย! เลวานดอฟสกี้ขอเสียง'กำแพงสีเหลือง'หลังจบเกม

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค ทำเอาแฟนบอลของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ควันออกหู หลังทำท่าล้อเลียนกองเชียร์ฝั่ง'กำแพงสีเหลือง'หลังจบเกม

ดาวยิงโปแลนด์เพิ่งช่วยเสือใต้บุกเฉือนเสือเหลือง 1-0 โดยทีมเยือนได้ประตูชัยจากลูกชิพสุดสวยของ โจชัว คิมมิช

Lewandowski being an absolute shithouse at full time 😂😂#BVBFCB pic.twitter.com/zPw1ISWKNO