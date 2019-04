รายได้ดี! อเล็กซิสจับบอลครั้งเดียวได้เงิน 3 ล้าน

อเล็กซิส ซานเชซ ปีกฟอร์มตกของแมนฯยูฯ รับทรัพย์ 75,000 ปอนด์ (3 ล้านบาท) จากการสัมผัสบอลแค่ครั้งเดียวในเกมเปิดรังแพ้แมนฯซิตี้ 0-2

แนวรุกทีมชาติชิลีถูกส่งลงสนามในช่วง 12 นาทีสุดท้าย แต่เขาแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมแม้แต่น้อย เมื่อมีโอกาสสัมผัสบอลแค่ครั้งเดียวตลอดเวลาในสนาม

Alexis Sanchez came on for a total of 12 minutes tonight.



This is his touch map...#ManchesterDerby #MUNMCI pic.twitter.com/yHyyaunyQK