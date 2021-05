ราชาคัมแบ็ค! แมนฯ ยูฯ แซงชนะคู่แข่งมากที่สุดต่อฤดูกาล

แมนเชสเตอร์​ ยูไนเต็ด สร้างสถิติ กลายเป็นทีมที่พลิกกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้มากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีก

ทัพปีศาจแดงตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งอีกครั้ง หลังบุกไปโดนแอสตัน วิลลา ขึ้นนำครึ่งแรก 1-0 จาก แบร์กตร็องด์ ตราโอเร แต่ทว่าครึ่งหลังพวกเขาก็ฮึดกลับมาได้เช่นเคยได้สามประตูจาก บรูโน แฟร์นันด์ส, เมสัน กรีนวู้ด และ เอดินสัน คาวานี พาทีมเก็บ 3 แต้ม ยื้อแชมป์พนีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ไปอีกอย่างน้อยหนึ่งนัด

โดยชัยชนะ 3-1 ที่วิลลา ปาร์ค ทำให้ทีมพลิกกลับมาเอาชนะหลังจากถูกนำไปก่อนเป็นเกมที่ 10 ในฤดูกาลนี้ ทำสถิติสูงที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลในลีก

10 - Manchester United have won 10 @premierleague matches after conceding first this season, a record by a team in a single season in the competition's history. Character. pic.twitter.com/e5SHicjX0O