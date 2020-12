ราชาคัมแบ็ค! แมนฯยูฯสร้างประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จารึกสถิติใหม่เป็นทีมที่พลิกกลับมาเก็บแต้มจากการตามหลังคู่แข่งได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

ทัพปีศาจแดง ตกเป็นฝ่ายตามหลังในเกมบุกไปเยือนเวสต์แฮม ยูไนเต็ดในครึ่งแรก 0-1 ก่อนพวกเขาจะส่ง บรูโน แฟร์นันด์ส และ มาร์คัส แรชฟอร์ด ลงมาครึ่งหลังและพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ 3-1

ด้วยชัยชนะในเกมล่าสุดทำให้ทัพปีศาจแดง คว้าชัยเกมลีกนอกบ้านทั้ง 5 เกมในฤดูกาลนี้ ซึ่งมาจากการตามหลังคู่แข่งทั้งสิ้น และนั่นทำให้พวกเขาทำสถิติเป็นทีมที่พลิกกลับมาเก็บแต้มจากการตามหลังคู่แข่งได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก โดยคัมแบ็คกลับมาเก็บแต้มได้ถึง 385 แต้มเรียบร้อยแล้ว

ผลงานเกมนอกบ้านพรีเมียร์ลีก 2020/21 ของแมนฯยูไนเต็ด

ตามหลัง ไบรท์ตัน 0-1 ก่อนกลับมาชนะ 3-2

ตามหลัง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-1 ก่อนกลับมาชนะ 4-1

ตามหลัง เอฟเวอร์ตัน 0-1 ก่อนกลับมาเอาชนะ 3-1

ตามหลัง เซาแธมป์ตัน 0-2 ก่อนพลิกกลับมาเอาชนะ 3-2

ตามหลังเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0-1 ก่อนกลับมาเอาชนะ 3-1

