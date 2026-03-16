รับผิดชอบคำพูด! 'โตโน่' ลาออกประธานขอนแก่น เอฟซี

'โตโน่' ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรแล้ว เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ในซีซั่นนี้
เดอะ ทีเร็กซ์ ภายใต้การบริหารงานของโตโน่ ที่เป็นทั้งประธานสโมสรและนักเตะ วางเป้าหมายในไทยลีก 3 ด้วยการเลื่อนชั้นสู่ลีกรอง
อย่างไรก็ตาม ขอนแก่น เอฟซี รั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนนโซนตะวันออกเฉียงเหนือ พลาดทำอันดับติด 1 ใน 2 ไปลุยรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแล้ว
ถึง เพื่อนนักเตะ ทีมงาน และแฟนบอลขอนแก่นเอฟซีทุกคน 🙂
จงภูมิใจในตัวเองนะเพื่อน สิ่งที่ทุกคนสู้กันมาอย่างถึงที่สุด และทุกคนทำได้ดีมากๆแล้ว อย่าสูญเสียจิตวิญญาณของตัวเอง เพราะเพียงแค่ผลงานในสนามนะเพื่อน
เพราะพวกเอ็งเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ ต้องพัฒนาต่อไป เพื่ออนาคตของตัวเอง และคนที่พวกเอ็งรัก
พวกเอ็งทุกคนรู้ดีว่าเราสู้กับอะไรอยู่ แต่เพราะเรารัก และอยากเห็นแฟนบอลเข้ามาในสนามกันเยอะๆ เราอยากเรียกศรัทธา ของฟุตบอลไทย เราจึงได้มาเจอกันในฤดูกาลนี้ ซึ่งพวกเอ็งทุกคนทำได้ แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะขึ้นมาก ฟุตบอลของเราสนุกและสร้างสรรค์ขึ้น เป็นเรื่องที่พี่ชื่นใจมากๆ
พี่ภูมิใจ และเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นประธานของพวกเอ็งทุกคน
เมื่อเราอยากให้หลายๆอย่างพัฒนา และสร้างศรัทธาให้กับแฟนบอล ดังนั้น เราก็ต้องรู้จักรับผิดชอบกับคำพูด และเป้าหมายของทีมด้วย ในเมื่อผมทำไม่สำเร็จตามที่พูดและตั้งใจไว้ นั่นคือ การพาสโมสรแห่งนี้ขึ้น T2 ภายในฤดูกาลนี้ ผมขอรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองนะครับ
นับจากวันนี้เป็นต้นไป ผมขอลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรขอนแก่น เอฟซี
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.กษม ชนะวงษ์ เจ้าของสโมสร
ผู้สนับสนุนทุกคนที่เข้ามาช่วย และเชื่อมั่นในตัวผม
รวมถึงแฟนบอลทุกคนมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตทีมของเรามาโดยตลอด เป็นประสบการณ์ และช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆครับ
“ผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างสุดความสามารถแล้ว”
วันอาทิตย์ที่ 22 นี้ นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้อย่าลืมมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะครับ