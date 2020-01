รักมาก แค้นมาก! มือมืดเอาอีกบุกโค่นรูปปั้นซลาตัน

รูปปั้นของ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ในเมืองมัลโม โดนมือมืดบุกทำลายอีกครั้ง โดยคราวนี้รูปปั้นถูกโค่นพังลงมา และถูกนำเสื้อมาพันหน้าเอาไว้

เป็นอีกครั้งที่รูปปั้นของดาวยิงอารมณ์ศิลปินถูกทำลายให้เสียหาย หลังจากเจ้าตัวสร้างความโกรธแค้นในแฟนบอลมัลโม ด้วยการไปซื้อหุ้นของ ฮัมมาร์บี้ คู่แข่งร่วมลีก โดยก่อนหน้านี้รูปปั้นเพิ่งโดนเลื่อยจมูกออกไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยในครั้งนี้ ได้มีมือมืดบุกเข้าทำลายและโค่นรูปปั้นของ ซลาตัน พร้อมพังรั้วโดยรอบ อีกทั้งยังนำเสื้อมาพันที่ใบหน้าของรูปปั้นเอาไว้อีกด้วย

Another day, another attack on Zlatan Ibrahimovic's statue in Malmo 😖 pic.twitter.com/aXSJYqHVeL