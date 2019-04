ระแวงอาถรรพ์? โรมาเอาฮาทวิตห้ามนักเตะถ่ายรูปคู่เดรค

โรมา สโมสรในกัลโช เซเรีย อา ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ สั่งห้ามนักเตะทุกคนในทีมถ่ายรูปคู่กับ เดรค แรปเปอร์ชาวแคนาดา หลังจากที่มีประเด็นในหมู่แฟนบอลว่า เขาถ่ายรูปกับนักเตะทีมใด จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ไปทุกราย

นักร้องคนดังเริ่มจากถ่ายกับ เจดอน ซานโช จากนั้น โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ถูก บาเยิร์น มิวนิค ถล่ม 5-0 ต่อด้วยถ่ายกับ ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง จากนั้น อาร์เซนอล บุกแพ้ เอฟเวอร์ตัน 1-0 ถ่ายกับ เซร์คิโอ อเกวโร จากนั้น เอล กุน พลาดจุดโทษ และ แมนฯ ซิตี้ บุกแพ้ สเปอร์ส 1-0 รวมถึงถ่ายกับ พอล ป็อกบา ซึ่งต่อมาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็แพ้ต่อบาร์เซโลนา 1-0

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ล่าสุดเขาได้ไปถ่ายภาพกับ เลแวง คูร์ซาวา แบ็คซ้ายของเปแอสเช ผลปรากฎว่า ต้นสังกัดของนักเตะบุกไปโดนลีลล์อัดยับเยิน 5-1 ซึ่งเป็นความปราชัยที่ยับเยินที่สุดของปาริเซียงในรอบ 19 ปี แถมยังต้องเลื่อนงานฉลองแชมป์ลีกเอิงออกไปอีก 1 สัปดาห์ด้วย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้โรมาโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรระบุว่า "นักเตะของโรมาทุกคน ถูกสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายรูปกับเดรค ไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้"

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season