ระวังนอนไม่พอ! กัตตูโซเตือนปิร์โลหลังรับงานคุมทีมยูเวนตุส

เจนนาโร กัตตูโซ เฮดโค้ชนาโปลี เตือนอันเดรีย ปิร์โล กุนซือคนใหม่ของยูเวนตุส ว่าความสำเร็จในสมัยเป็นนักเตะอาชีพช่วยเขาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อมารับงานคุมทีม

อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลี เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ของเบียงโคเนรี แทนที่เมาริซิโอ ซาร์รี ที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งหลังพาทีมตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ ปิร์โลยังไม่เคยทำงานคุมทีมชุดใหญ่มาก่อน และเพิ่งได้รับงานโค้ชชุดอายุต่ำกว่า 23 ปี ของยูเว่ เมื่อเดือนที่แล้วเท่านั้น

"เขาซวยแล้วล่ะ งานมันเป็นแบบนั้น" กัตตูโซกล่าวทาง Sky Italia หลังเกมที่นาโปลีแพ้บาร์เซโลนา 3-1 ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อคืนวันเสาร์

"เขาโชคดีที่ได้เริ่มงานกับยูเวนตุส แต่อาชีพนี้ แค่การมีชีวิตค้าแข้งที่ยอดเยี่ยมมันไม่พอหรอก

"คุณต้องศึกษา ต้องทำงานหนัก และคุณก็จะไม่ค่อยมีเวลานอนด้วย"

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll