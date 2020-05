ระยะทางไม่สำคัญ! แข้งหงส์พร้อมใจร้องเพลง HBD เจอร์ราร์ด

เยอร์เก้น คล็อปป์ พร้อมด้วยนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชทีมชุดใหญ่ของ ลิเวอร์พูล พร้อมใจกันร้องเพลงวันเกิดให้กับ สตีเวน เจอร์ราร์ด ตำนานกองกลางขวัญใจของทีม

อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษ ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลงสนามรับใช้ทีมมาอย่างยาวนาน โดยเขาอยู่กับอคาเดมี่ของทีมมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบในปี 1989 ก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 1998 และรับใช้ทีมมาอย่างยาวนานจนถึงปี 2015 ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปแขวนสตั๊ดกับแอลเอ แกแล็คซี ในปี 2016 และปัจจุบันกำลังรับตำแหน่งกุนซือทีมกลาสโกว์ เรนเจอร์ส

โดยเนื่องในวันเกิดอายุครบ 40 ปีของเขาในวันนี้ บรรดาแข้งหงส์พร้อมด้วย คล็อปป์ พร้อมใจกันล้อมวงร้องเพลงวันเกิดให้กับอดีตกัปตันทีมของพวกเขา แม้เขาจะไม่ได้อยู่ที่เมลวู้ดด้วยในวันนี้

ทั้งนี้ เจอร์ราร์ด ลงสนามให้ลิเวอร์พูล 709 นัดทำไป 185 ประตูพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ยูฟ่า คัพ, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ อย่างละหนึ่งสมัย เอฟเอ คัพ 2 สมัย และคอมมูนิวตี้ ชิลด์ 1 สมัย

The lads sang happy birthday for Gerrard at Melwood this morning 😄👏 pic.twitter.com/nhkbxC6HuZ