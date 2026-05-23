ระยอง ควง ชลบุรี คว้าตั๋วลุยรอบประเทศ เตรียมชิงเบอร์หนึ่ง โซนภาคตะวันออก "โค้ก คัพ"

ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค เดินหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 5 เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ ที่มีตั๋วไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นเดิมพัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มข้นสุดๆ ภายใต้การจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
การแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 โซนภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี วันที่สี่ ในรอบรองชนะเลิศ 2 คู่ กลายเป็น ระยอง เอฟซี ที่ยังคงร้อนแรง เอาชนะ พัทยา ยูไนเต็ด ไปแบบสุดมัน ขณะที่ ชลบุรี เต็งแชมป์ก็ไม่น้อยหน้า หลังเอาชนะ บูรพา ยูไนเต็ด ไปแบบขาดลอย พร้อมเป็นตัวแทนของภาคตะวันออก เข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) ทันที
ผลการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 รอบรองชนะเลิศ ทั้งสองนัด ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 มี ดังนี้
สนามกีฬาเทศบาลหนองปรือ
คู่ที่ 1 พัทยา ยูไนเต็ด 2-4 ระยอง เอฟซี
ผู้ทำประตู : อัษฎางกูร อุ่นประเสริฐ 9', (P) 50' | ณฐกร วัจนานวัช 8', 14', กิตติพงษ์ ชีม่วง (P) 41', ภัทรพล ชนะราวี 70'
คู่ที่ 2 บูรพา ยูไนเต็ด 0-5 ชลบุรี เอฟซี
ผู้ทำประตู : ชวัลวิทย์ แสงสอาด 6',ทรงพล ทองอาจ 14', พิชญกร ทับทิม 34', 36', กัณตพัฒน์ ไก่แก้ว 73'
สำหรับ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 รอบรองชนะเลิศ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 มี ดังนี้
สนามกีฬาเทศบาลหนองปรือ
รอบชิงชนะเลิศ ระยอง เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี (17.00)
การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงฝีเท้าระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเฟ้นหา และพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 32 ทีมทั่วภูมิภาคตะวันออก ที่พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกในอนาคต
สำหรับ การแข่งขันรอบภูมิภาค จะหาอันดับ 1-2 ของรอบคัดเลือกแต่ละโซน จำนวน 6 โซน ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2569 ต่อไป
