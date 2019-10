รอเช็คอาการ! คล็อปป์คอนเฟิร์ม 'มาติป' เจ็บจากเกมกับเชฟฟิลด์

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ของ ลิเวอร์พูล แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า โจเอล มาติป กองหลังคนสำคัญได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมกับเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และต้องรอเช็คอาการก่อนว่าจะสามารถลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรดบูลส์ ซัลซ์บวร์กได้หรือไม่

แนวรับวัย 28 ปี คือนักเตะคนสำคัญที่ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลเกือบทุกนัดในฤดูกาลนี้ (ไม่ได้ลงแค่นัดเปิดฤดูกาลกับ นอริช ซิตี้เพียงนัดเดียว) และการจับคู่กันของเจ้าตัวกับเวอร์จิล ฟาน ไดค์ ทำให้หงส์แดงยึดจ่าฝูงของตารางอยู่ในขณะนี้

และถึงแม้ว่านัดล่าสุดที่เร้ดแมชชีนบุกไปคว้าชัยเหนือทัพดาบคู่มาได้ 1-0 ดาวเตะแคเมอรูนจะได้ลงเล่นครบ 90 นาที แต่ทางกุนซือชาวเยอรมันก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจากเกมนัดนั้น

Joel Matip sustained an injury at @SheffieldUnited last weekend, Jürgen Klopp has confirmed.