รอลุ้น! อาซาร์พร้อมกลับเชลซีหากจบภารกิจชุดขาว

เอเด็น อาซาร์ ให้ความหวังกับแฟนบอลเชลซี เมื่อบอกว่าพร้อมกลับมาเล่นกับทีม เมื่อช่วงเวลาของเขากับ เรอัล มาดริด สิ้นสุดลง

กัปตันทีมชาติเบลเยียมเคยค้าแข้งกับสิงห์บลูในระหว่างฤดูกาล 2012-19 ก่อนย้ายไปเล่นกับ โลส บลังโกส เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ด้วยค่าตัว 100 ล้านยูโร

ดาวเตะวัย 28 กล่าวกับ แฟรงค์ คาลิด แฟนบอลคนดังของเชลซีว่า "เมื่อผมจบภารกิจที่นี่ ผมจะกลับมา" หลังอีกฝ่ายบอกว่าแฟนบอลที่นี่คิดถึงเขามาก

อ่านบทความต่อด้านล่าง

Was great meeting @ChelseaFC legend @hazardeden10 again. He still loves Chelsea & made a promise that he will come back. Just a shame it’s not now. His been so impressed by our academy boys & still follows us. #CFC #OnceABlueAlwaysABlue 💙 pic.twitter.com/88cj6K2N1H