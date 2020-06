ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงยืนยัน แยน แฟร์ตองเก้น และ มิเชล ฟอร์ม ตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนจบฤดูกาล 2019/20

สัญญาของทั้งคู่จะหมดลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ไก่เดือยทองจึงจับพวกเขาเซ็นสัญญาระยะสั้นไปจนจบซีซัน นั่นหมายความว่า ทั้งคู่จะโบกมือลาทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังฤดูกาลสิ้นสุดลง

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS