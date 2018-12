รอมาสิบปี! เดโฟยิ้มได้เหรียญแชมป์ลีกคัพ

เจอร์เมน เดโฟ อดีตกองหน้าสเปอร์ส ได้รับเหรียญแชมป์ลีกคัพจนได้ หลังรอมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี

ดาวยิงวัย 36 อยู่ในทีมไก่เดือยทองชุดคว้าแชมป์ลีกคัพในปี 2008 และลงเล่นในรายการนี้ครบตามเกณฑ์ 5 นัด ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับ พอร์ทสมัธ ในตลาดเดือนมกราคม

นั่นหมายความว่า หอกบอร์นมัธต้องได้รับเหรียญแชมป์เหมือนเพื่อร่วมทีมชุดนั้นด้วย แต่เจ้าตัวกลับยังไม่ได้รับมันเลยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กระทั่งล่าสุดตัวแทนของฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่งนำมามอบให้

"มันเยี่ยมมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรนั้น (สเปอร์ส)" เดโฟ กล่าว

"ผมจำได้ว่าผมช่วยเพื่อนร่วมทีมไปจนถึงรอบชิง หลังจากนั้นมันเยี่ยมจริง ๆ ที่ได้นั่งดูพวกเขาชูถ้วยแชมป์"

"ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขายังคงเป็นเพื่อนของคุณ คุณอยากให้พวกเขาคว้าแชมป์และได้รับเหรียญแชมป์ด้วย"

Jermain Defoe has received a League Cup winners' medal 10 years after helping #Tottenham lift trophy when he appeared up until the semi finals pic.twitter.com/t8YvC0rIwB — Tottenham Hotspur (@1882_Tottenham) December 24, 2018