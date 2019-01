รอบ 6 ปี! กุนโดกันเหมา 4 แอสซิสต์ในเกมเดียว

อิลคาย กุนโดกัน มิดฟิลด์แมนฯซิตี้ จารึกสถิติที่น่าจดจำในเกมถล่มร็อตเตอร์แฮม 7-0 ในถ้วย เอฟเอ คัพ รอบสาม เมื่อเขาระเบิดฟอร์มทำคนเดียวถึง 4 แอสซิสต์

ผลงานดังกล่าวทำให้ห้องเครื่องทีมชาติเยอรมันกลายเป็นแข้งพรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ 6 ปี ที่เหมาทำ 4 แอสซิสต์ในเกมเดียว

ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2013 จากผลงานของ ซานติ กาซอร์ลา ที่ทำ 4 แอสซิสต์ นำอาร์เซนอลยิงวีแกน 4-1

4 - İlkay Gündoğan is the first Premier League player to assist four goals in a single game since Santi Cazorla for Arsenal against Wigan in May 2013. Silky. #FACup pic.twitter.com/hdn0tgbNNo — OptaJoe (@OptaJoe) January 6, 2019