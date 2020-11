รอบ 4 ปี! เจนรบ ขอบคุณ บีจี กรุยทางคัมแบ็คช้างศึกชุดใหญ่

หอก เดอะ แรบบิม ขอบคุณต้นสังกัดมอบโอกาสลงเล่น ก่อนถูกเรียกติดทัพช้างศึกชุดใหญ่อีกครั้ง

จนรบ สำเภาดี กองหน้า บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวขอบคุณ ต้นสังกัด หลังมีส่วนเปิดทางพิสูจน์ฝีเท้าจนสามารถกลับมาติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่ อีกครั้งในรอบกว่า 4 ปี

หัวหอกวัย 25 ปี เคยติดทัพช้างศึก ชุดใหญ่ครั้งล่าสุด ปี 2016 ในเกมอุ่นเครื่องแพ้ เกาหลีใต้ 0-1 โดยฤดูกาล 2020 ได้รับโอกาสลงสนามให้ เดอะ แรบบิท ต่อเนื่อง กระทั่งถูก อากิระ นิชิโนะ เรียกกลับมาติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่อีกครั้ง

“ต้องขอขอบคุณทางต้นสังกัดครับ แล้วก็ขอบคุณทุก ๆ คนที่ให้กำลังใจจนผมกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง”

“ยังเหมือนเดิมครับ ในแคมป์เราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันมาตลอด ต่อให้เราอยู่ต่างสโมสรแต่พอเรามารวมกันเรารักใคร่กันเหมือนเดิมครับ”

“ผมหวังว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อทีมชาติ ทำทุกอย่างเพื่อทีมชาติให้เต็มที่”

“เราต้องสู้ต่อไปครับ ตอนนั้นเราก็โดนกดดันหนักจริง ๆ เราก็ต้องสู้และก็ทำหน้าที่ของเรา ทำงานของตัวเองให้หนักขึ้น”

“อยากให้พี่ ๆ แฟนบอลทุกคนเข้ามาติดตามและเชียร์พวกเรา เราก็จะทำให้เต็มที่เพื่อชื่อเสียงประเทศไทย” เจนรบ กล่าว

สำหรับ เจนรบ สำเภาดี มีลุ้นลงสนามช่วย ทีมชาติไทย ทำศึกฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" พบ ไทยลีก ออลสตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32